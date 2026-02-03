محافظ الشرقية يفتتح قسم أطفال جديد بمستشفى سنهوت التخصصي

لم تتحمل فراقه.. "منال" تلحق بابنها بعد 24 ساعة من رحيله بالشرقية

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قسم الأطفال الجديد بمستشفى سنهوت التخصصي التابعة لمركز منيا القمح، والمقام بالدور الرابع على مساحة 420 مترًا مربعًا.

وبلغت تكلفة المستشفى التقديرية 4 ملايين جنيه، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتجهيزات اللازمة، بالتعاون مع المجتمع المدني، في إطار دعم المنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للأطفال من أبناء القرية والقرى المجاورة.

جاء ذلك بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور أحمد علي مدير المستشفى، والأستاذ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ لشرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول أعمال الإنشاءات والتجهيزات بقسم الأطفال الجديد، موضحًا أن القسم يضم 7 غرف، من بينها 6 غرف إقامة داخلية لحالات الأطفال، وتحتوي كل غرفة على من 2 إلى 3 أسِرّة وحمام خاص وتكييف، بطاقة استيعابية إجمالية 15 سريرًا، بالإضافة إلى غرفة عناية متوسطة تضم سريرين كهربائيين مزودين بأجهزة مونيتور لمتابعة الحالات الطارئة على مدار الساعة.

وأضاف أن القسم يشمل أيضًا غرفة للأطباء، وغرفة للتمريض، وأخرى مخصصة لتحضير العلاج والمحاليل، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة للأطفال المترددين على المستشفى.

وأكد محافظ الشرقية، أن افتتاح قسم الأطفال الجديد يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى سنهوت التخصصي، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، بما يخفف العبء والمعاناة عن المرضى وذويهم.

وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من الأهالي المترددين على المستشفى، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما تفقد المحافظ عيادة العظام، وقسم الأشعة، وقسم العلاج الطبيعي بالمستشفى، واطلع من الأطباء على احتياجات المستشفى المختلفة، موجهًا وكيل وزارة الصحة بسرعة توفير تلك الاحتياجات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي ختام جولته، أكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها بجميع التخصصات الطبية، ولا سيما أقسام الأطفال، مشيدًا بدور المجتمع المدني كشريك أساسي في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.