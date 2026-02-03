عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسئولي الجهات التابعة للوزارة، لمتابعة ملفات العمل، وأصدر حزمة تكليفات لتطوير منظومة العمل.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو أهمية الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وتنمية مهارات العاملين وبناء الصف الثاني ودعم القيادات الشابة، وذلك من خلال بناء الإنسان واستغلال كافة الكوادر البشرية الموجودة بمختلف الجهات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وضرورة إعداد جيل جديد من الكوادر الشابة للاعتماد عليها خلال المرحلة القادمة، مع أهمية تأهيلهم بالتنسيق مع الجامعات والأكاديميات العلمية.

ووجه الوزير بأهمية وضع رؤى وخطط متكاملة على المدى القريب والبعيد بكافة الجهات التابعة، ووضع سيناريوهات لتنفيذ تلك الخطط وتداولها على مستوى فريق العمل، والوقوف على السلبيات والعمل على حلها.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى ضرورة مواصلة العمل في تعزيز تطبيق استراتيجية الدولة للتحول الرقمي خاصة بمختلف المعاملات مع المواطنين للحد من التواصل المباشر بين المواطن والموظف، لتكون المعاملات إلكترونية بكافة الجهات التابعة للوزارة تعزيزًا لمبدأ الشفافية والعدالة.

وشدد الوزير على زيادة الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات التى تنفذها الوزارة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف توطين الصناعة المحلية لمكونات المشروعات التي يتم تنفيذها، وتقليل الاستيراد من الخارج.

كما أشار الوزير إلى أهمية تعزيز تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل مواقع العمل والصيانة والتشغيل فى كل مواقع العمل سواء فى أعمال الإنشاءات أو المرافق، كما تطرق الوزير إلى أهمية ترشيد النفقات، وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحصيل المتأخرات المستحقة، مع ضرورة وضع أولويات لتنفيذ المشروعات وفقا للاحتياجات.

وأكد الوزير ضرورة وضع خطط للاستفادة من أصول الجهات التابعة للوزارة غير المستغلة، وتحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى كل جهة تنفيذها، خلال الفترة المقبلة، موجهاً بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أهمية العمل على تعظيم الإيرادات لتوفير احتياجات مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها، بجانب تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بواسطة الجهات المختلفة، والعمل على توفير مختلف أوجه الدعم لهذه المشروعات والتنسيق بين الجهات بشأن المشروعات المشتركة.

وكلف وزير الإسكان، رؤساء ومسئولي الجهات بتكثيف المتابعة الميدانية، والتواجد على الأرض، مما يسهم في ضبط الأداء فى المشروعات، ودفع الأعمال للانتهاء من هذه المشروعات فى التوقيتات المحددة، وتذليل أي معوقات أولاً بأول، مع مراعاة جودة التنفيذ، مشددًا على أهمية تعظيم دور إدارات الحوكمة بالجهات التابعة للوزارة وإنشاء تلك الإدارات بالجهات غير الموجودة بها.

كما وجه وزير الإسكان، بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وزيادة القنوات الرسمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين والمستثمرين والتواصل المباشر معهم والعمل على سرعة وكفاءة تقديم الخدمات، فضلا عن الرصد الدوري للشائعات والرد عليها.

وناقش الاجتماع عددا من الآراء والمقترحات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أو دفع معدلات الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الوزارة، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التابعة للوزارة في الموضوعات المشتركة.