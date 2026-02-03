إعلان

الأمن الاقتصادي يضبط أكثر من 2600 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

01:00 م 03/02/2026

حملة امنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية ومكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وكثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال عمل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم تنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1,543 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1,144 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية قطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو
حوادث وقضايا

في ثوانٍ.. كيف تستخرج رخصة سيارتك دون الذهاب للمرور؟ | فيديو

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
أخبار و تقارير

قراصنة يخترقون خوادم تحديث برنامج "Notepad++"
زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمنتصف تعاملات الثلاثاء

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
أخبار مصر

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من مجلس النواب
الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان
علاقات

الخطة الذهبية.. أسرار التوفير في مصاريف رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة 270 جنيها.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 12 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد