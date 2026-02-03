الأمن الاقتصادي يضبط أكثر من 2600 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لتحقيق الانضباط ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، في إطار استراتيجيتها لإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية ومكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها.

وكثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وفي مجال عمل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، تم تنفيذ عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت عن ضبط 1,543 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 1,144 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية الموسعة على مستوى الجمهورية، بهدف إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة مختلف صور الجريمة.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور