تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 3 سيدات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة.

وكشفت التحريات أن المتهمات استخدمن أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة تلك الأعمال للراغبين مقابل مبالغ مالية دون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهن بنطاق قسمي شرطة ثان المنتزه وأول المنتزه، وبحوزتهن 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي.

وبمواجهة المتهمات، اعترفن بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن.

