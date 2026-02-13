إعلان

"لبسوه بدلة رقص وزفوه".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو بنها المثير للجدل

كتب : مصراوي

02:54 م 13/02/2026

المتهمون في واقعة بنها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن إجبار عدد من الأشخاص لآخر على ارتداء ملابس نسائية "بدلة رقص بأحد الشوارع بالقليوبية والتعدى عليه بالضرب.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية من الأهالى باعتداء عدد من الأشخاص على آخر بالضرب وإجباره على ارتداء ملابس نسائية واعتلاء أحد الكراسى بأحد الشوارع وتصويره بهواتفهم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 9 أشخاص "من ضمنهم سيدتين"، أقروا بالتعدى بالضرب على المجنى عليه عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقة محدثين إصابته المنوه عنها وإجباره على ارتداء "بدلة رقص" وتصويره بالشارع محل سكنه؛ لخلافات بينهم لارتباطه بعلاقة عاطفية بابنة إحداهن.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيديو بنها بدلة رقص إجبار شاب على ارتداء بدلة رقص القليوبية علاقة عاطفية

