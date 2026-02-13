الداخلية تكشف تفاصيل دهس عامل محل حلويات في مدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام سيدة بإنهاء حياة عامل بأحد محال الحلويات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا بوقوع مصادمة ووجود متوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبيّن أن سيدة اصطدمت عمدًا بعامل يعمل بأحد محال الحلويات، وذلك عقب قيامها بشراء بعض المنتجات من المحل محل عمل المجني عليه ومغافلته، ثم الفرار بسيارتها دون سداد قيمتها المالية.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه حاول اللحاق بها جريًا لإيقافها، إلا أنها صدمته بسيارتها، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة "سارية التراخيص"، إضافة إلى المضبوطات المستولى عليها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.