قررت محكمة جنايات الجيزة، تأييد أمر منع التصرف في أموال "م.ع" نائب رئيس حي الهرم وزوجته وأبنائه الثلاثة ومهندس مدني، على خلفية امتلاك وحدات سكنية وودائع بنكية تثير شبهة كسب غير مشروع خلال فترة عمله.

وفق أمر المنع من التصرف رقم 17 لسنة 2025 والشكوى رقم 399 لسنة 2025، فإن إدارة الكشب غير المشروع، تلقت معلومات من الرقابة الإدارية، تفيد تضخم عناصر الذمة المالية لنائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام التابع لمحافظة الجيزة "م.ع"، بما لا يتناسب مع مصادر دخله حيث تبين امتلاكه هو وزوجته لبعض الوحدات السكنية ومبالغ مالية غير مدرجة بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه لجهة عمله، بما يثير شبهة تحقيقه كسب غير مشروع.

وأكدت تحريات الإدارة، أنه بتتبع التدرج الوظيفي تبين أن النائب جرى تعيينه بحى شمال الجيزة بإدارة المتابعة عام 2004 وتدرج بالعديد من الوظائف أبرزها مدير الإشغالات بأحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية والطالبية حتى عام 2018 و خلال الفترة من عام 2020 حتى 3 /2025 عمل نائبا لأحياء جنوب الجيزة، الهرم للقطاع الشمالي، الهرم لقطاع منشأة البكاري.

وكشفت تحريات إدارة الكسب غير المشروع، بفحص ملف "م.ع" نائب رئيس حي الهرم، تبين عدم تقديمه لأي إقرارات ذمة مالية خلال فترة عمله بمحافظة الجيزة من عام 2004 وحتى شهر سبتمبر 2025.

وذكرت تحريات إدارة الكشب غير المشروع، أنه بالرجوع للمسئولين بمحافظة الجيزة للوقوف على إجمالي ما تقاضاه "م.ع" من أجور وحوافز خلال فترة عمله نائبًا لرئيس حي الهرم بمحافظة الجيزة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أكتوبر 2025 تبين تقاضيه حوالي مبلغ 699 ألف جنيه.

وفق الإقرارات المقدمة من نائب رئيس الحي، في شهر أكتوبر 2025 تبين امتلاكه وذويه لبعض الممتلكات، مُمثلة في ودائع بنكية ذات عائد بأحد بنوك القطاع المصرفى بإجمالي قيمة 600 ألف جنيه، و سيارة كيا سبورتاج موديل 2022 تقدر بقيمة 698 ألف جنيه، و سيارة هيونداي موديل 2024 تقدر بقيمة 820 ألف جنيه، باسم زوجته، كما وحدة سكنية بمساحة ٩٠م بمدينة 6 أكتوبر وتقدر بقيمة 252 ألف جنيه، كما وحدة سكنية باسم زوجته بمساحة 200 م بمنطقة حدائق الأهرام، وتقدر 1.250 مليون جنيه.