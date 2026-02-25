إعلان

الداخلية تكشف حقيقة منشورات خطف الأطفال وفساد السلع بالعريش

كتب : علاء عمران

01:07 م 25/02/2026

القبض - أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات تداول منشورات عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ادعاءات كاذبة حول فساد السلع الغذائية واختطاف أطفال بمدينة العريش، مما تسبب في إثارة الذعر والبلبلة بين المواطنين في شمال سيناء.

مزاعم كاذبة لجمع اللايكات

وبالفحص الفني والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه "عامل" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش. وعقب تقنين الإجراءات، نجحت مأمورية أمنية في ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في بث تلك الشائعات والأكاذيب.

اعترافات المتهم بالسعي للتربح

وبمواجهة المتهم بالأدلة والمنشورات الموجودة على هاتفه، اعترف بارتكاب الواقعة ونشر الأخبار المفبركة عن عمد. وبرر فعلته برغبته في زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على صفحته لتحقيق أرباح مادية سريعة، مستغلاً قلق المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

