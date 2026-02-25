إعلان

ادعى دفع إتاوات.. الداخلية تكشف حيلة سائق لابتزاز السياح في الأقصر

كتب : علاء عمران

01:05 م 25/02/2026

وزارة الداخلية

كتب- علاء عمران:
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر ادعاء قائد سيارة أجرة دفع مبالغ مالية لعناصر تأمين الطريق مقابل السماح له بتحميل السياح بأجرة مرتفعة.

الداخلية تضبط سائق روج شائعات لتبرير رفع الأجرة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه عامل "له معلومات جنائية" ومقيم بدائرة مركز شرطة طيبة، واستغل المتهم الفيديو لتبرير تحصيله أجرة زائدة من السائحين بالمخالفة للقانون.
أقر المتهم أثناء مواجهته أمام رجال المباحث بعدم صحة ادعاءاته، مؤكداً أنه اختلق الواقعة لإقناع أحد السائحين بدفع أجرة أعلى من المقرر، وتم التحفظ على السيارة "ميكروباص" المستخدمة، واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وزارة الداخلية ابتزاز السياح في الأقصر رفع الأجرة على السياح ضبط سائق

