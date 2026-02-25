توفي ربيع عبدالجواد، شاب من قرية أبو كلس التابعة لمركز الشهداء ومقيم بالعزبة الغربية بشبين الكوم في في محافظة المنوفية، إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد ساعات من مشاركته في توزيع وجبات الإفطار والسحور على الصائمين والمحتاجين بمدينة شبين الكوم.

ساعات الخير الأخيرة

شارك الشاب مساء أمس في توزيع وجبات الإفطار بمحطة شبين الكوم، ثم واصل نشاطه بعد صلاة العشاء بتوزيع وجبات السحور على المحتاجين، قبل أن يشعر في نحو الساعة 2 صباحًا بوعكة صحية مفاجئة.

مصدر طبي: أزمة قلبية بطوارئ المستشفى

أكد مصدر طبي لمصراوي، أن الشاب وصل إلى قسم الطوارئ بمستشفى شبين الكوم الجامعي وهو يعاني من أعراض أزمة قلبية حادة، وجرى التعامل معه فورًا، إلا أنه فارق الحياة داخل المستشفى متأثرًا بالأزمة القلبية.

وأوضح المصدر أن المتوفى لم يكن يعاني من أي أمراض مزمنة معلومة قبل الواقعة.

حالة حزن واستعدادات التشييع

خيمت حالة من الحزن على أصدقاء الشاب وأهالي قريته عقب انتشار خبر وفاته المفاجئة، فيما يُنتظر إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثمان عصرًا إلى مقابر العائلة بقرية أبو كلس.