بنك بيت التمويل الكويتي مصر يبدأ تفعيل خدمة Apple Pay لعملائه

أعلن بنك بيت التمويل الكويتي – مصر (KFH Egypt) اليوم إتاحة خدمة Apple Pay لعملائه، لتقديم وسيلة دفع أكثر أمانًا وسرعة وخصوصية، تُمكّن العملاء من تجنب تسليم بطاقات الدفع للآخرين أو لمس الأزرار الفعلية أو التعامل النقدي، مع الإستفادة من إمكانيات أجهزة iPhone لحماية كل عملية دفع.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإنه يمكن للعملاء ببساطة تقريب جهازiPhone أوApple Watch من جهاز الدفع لإتمام عمليات الدفع غير التلامسية بسهولة. وتُعد كل عملية دفع عبر Apple Pay آمنة، حيث يتم التحقق منها باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز الدخول الخاص بالجهاز، إلى جانب رمز أمان ديناميكي فريد يُستخدم لمرة واحدة فقط.

وتُقبل Apple Pay بمحال البقالة، والصيدليات، وسيارات الأجرة، والمطاعم، ومتاجر التجزئة، وغيرها الكثير.

كما يمكن للعملاء استخدام Apple Pay على أجهزة iPhone أو iPad أو Mac لإجراء عمليات شراء أسرع وأكثر سهولة داخل التطبيقات أو عبر الإنترنت من خلال متصفح Safari، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات جديدة أو إدخال بيانات الشحن والفوترة بشكل متكرر. وتُسهّل Apple Pay عمليات الدفع لخدمات توصيل الطعام والبقالة، والتسوق الإلكتروني، ووسائل النقل، ومواقف السيارات، وغيرها من الخدمات.

كما يمكن استخدام Apple Pay لإجراء المدفوعات داخل التطبيقات عبر Apple Watch..

وتتميز Apple Pay بسهولة الإعداد؛ إذ يمكن للعملاء على جهاز iPhone فتح تطبيق Wallet، والضغط على علامة (+)، ثم اتباع الخطوات لإضافة بطاقات بنك بيت التمويل الكويتي – مصر الائتمانية أو بطاقات الخصم وبعد إضافة البطاقة، يمكن استخدامها فورًا على أجهزة iPhone و Apple Watch وiPad و Mac وسيواصل العملاء الاستفادة من جميع المزايا والمكافآت المرتبطة ببطاقات البنك.