عند فقدان البطاقة الشخصية أو تعرضها للتلف، يكون على المواطن أولًا التوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، بعد ذلك يمكن للشخص التقدم بطلب لاستخراج بطاقة شخصية بدل فاقد بشكل مستعجل من أقرب مكتب سجل مدني. وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي" بالتفصيل خطوات وإجراءات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد مستعجل لعام 2026.

خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026

- تبدأ أولى الخطوات بالتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بفقدان البطاقة الشخصية، للحفاظ على حقوقك وضمان عدم استخدامها من قبل شخص آخر.

- بعدها توجه إلى أقرب مكتب سجل مدني.

- اطلب استمارة البطاقة الشخصية بدل فاقد مستعجل من موظف السجل.

- قم بملء استمارة طلب البطاقة الشخصية بدل فاقد، وكتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، مكان وتاريخ الميلاد، عنوان الإقامة، ورقم الهاتف.

- يجب تقديم عدد من الوثائق الضرورية مع طلب استخراج البطاقة مثل صورة شخصية حديثة، وصورة من محضر فقدان البطاقة الذي تم تحريره في قسم الشرطة.

- بعد تقديم المستندات، سيتم إبلاغك برسوم استخراج البطاقة بدل فاقد مستعجل، وعليك دفع هذه الرسوم في نفس المكتب.

خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد إلكترونيًا من بوابة مصر الرقمية

وحرصًا من الدولة على توفير الوقت والجهد للمواطنين وتقليل الازدحام في مكاتب السجل المدني، جرى توفير خدمة استخراج بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على بطاقة بدل فاقد إلكترونيًا:

- ادخل على الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

- إذا كنت مستخدمًا جديدًا، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر إدخال بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، وإذا كان لديك حساب مسبق، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

- بعد تسجيل الدخول، اضغط على قائمة "الخدمات الخاصة بالقطاعات الحكومية".

- من بين الخدمات المتاحة، اختر خدمة "طلب بطاقة بدل فاقد للرقم القومي".

- أدخل جميع المعلومات المطلوبة بدقة مثل الرقم القومي، تاريخ ومكان الميلاد، وعنوان الإقامة.

- بعد إتمام إدخال البيانات، سيتم توجيهك إلى صفحة دفع الرسوم المطلوبة، ويمكنك سدادها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة.

- بعد الانتهاء من عملية الدفع، سيتم إرسال البطاقة الشخصية الجديدة إلى عنوانك المسجل خلال بضعة أيام.

