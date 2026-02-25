نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر تضرر عامل توصيل طلبات "دليفري" من تعدي أحد الأشخاص عليه داخل تجمع سكني بالجيزة.

الداخلية تنهي أزمة "دليفري زايد" بالصلح

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بتاريخ 23 الجاري، ونشبت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب محاولة العامل الدخول بالدراجة الهوائية بالمخالفة لتعليمات الأمن.

أقر الطرفان أثناء مواجهتهما بالصلح والتراضي فيما بينهما، وتبين عدم تحرير محاضر رسمية وقت الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات التصالح وإنهاء النزاع.