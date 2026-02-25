إعلان

تأجيل محاكمة إعلامي في اتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة لـ25 مارس

كتب : أحمد عادل

02:10 م 25/02/2026 تعديل في 02:11 م

الفنانة بدرية طلبة

قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي "أ. ر" في اتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لجلسة 25 مارس.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 357 لسنة 2025، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وقذف وتعمد إزعاج ومضايقة الفنانة بدرية طلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قذف المجني عليها بدرية طلبة بالنشر، حيث أسند إليها عبارات وألفاظ من شأنها، حال صحتها، أن توجب عقابها قانونيًا أو احتقارها بين أهل وطنها، وذلك عبر موقع "يوتيوب".

وتابعت التحقيقات أن المتهم سبّ المجني عليها بطريقة النشر باستخدام ألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، إلى جانب تعمده إزعاجها ومضايقتها من خلال إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

