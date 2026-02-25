كتب- نشأت حمدي:

انطلق اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اجتماعًا مشتركًا مع مكتبَي لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، بمقر اللجنة في مجلس النواب بالعاصمة الجديدة؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

وكانت الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) قد ناقش خلال جلساته العامة على مدار الأيام الماضية، مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية، ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيًّا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، بعد أن ناقش المجلس عدة تعديلات على مشروع القانون؛ ومن بينها مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.

وتنص المادة التي تم إضافتها على: "يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل، وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي في ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".