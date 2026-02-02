إعلان

تأجيل محاكمة 50 متهمًا بقضية خلية الهيكل الإداري لـ 2 مايو

كتب : محمود الشوربجي

07:42 م 02/02/2026

تعبيرية عن محاكمة

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 50 متهمًا بتهمة الانضمام لخلية الهيكل الإداري، في القضية رقم 5264 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 2 مايو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 1993 وحتى 20 مايو 2023، المتهمون من الأول وحتى الحادي عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني عشر وحتى الأخير تهم لانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب.

