أبوظبي (د ب أ)

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الجمعة مع 18 صاروخا باليستيا، و4 صواريخ جوالة و47 طائرة مسيرة قادمة من إيران، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الدفاع أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 475 صاروخاً باليستياً، و23 صاروخا جوالا، و 2085 طائرة مسيرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، بالإضافة إلى مقتل مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، ومقتل تسعة مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية والفلسطينية والهندية، وإصابة 203 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية والمصرية والسودانية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية وغيرها.