"اللعب في العداد".. سقوط فني كهرباء زور الاستهلاك للمشتركين بعين شمس

كتب : محمد الصاوي

05:42 م 03/04/2026 تعديل في 07:29 م

ضبط فني تلاعب في عدادات

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، من ضبط فني بإحدى شركات توزيع الكهرباء، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بالتلاعب في الأجزاء الداخلية للعدادات الكهربائية بما يمنع احتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء عمرو محسب، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أن المتهم كان يستخدم أدوات ومعدات خاصة لفك وتركيب العدادات وإجراء تعديلات داخلية بها.

18 واقعة تلاعب بعدادات الكهرباء للمشتركين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته حقيبة بداخلها أدوات فك وتركيب وأسلاك كهربائية، وبمواجهته أمام العميد إسلام عبد العال رئيس قسم التحريات، اعترف بارتكاب 18 واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وكذلك المشتركين المخالفين.

ضبط فني كهرباء تلاعب بعداد الكهرباء عدادات الكهرباء شرطة الكهرباء سرقة التيار

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
طارق النهري: تعرضت لأزمة صحية بسبب الأحداث العالمية
كشف لغز فيديو طفل الميكروباص المختطف في الإسكندرية
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
"دبحوه وولعوا في جثته".. كيف تخلصت "فادية "من زوجها بمساعدة شقيقها في الشرقية؟
