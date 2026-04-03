تمكنت الإدارة العامة لمباحث الكهرباء، من ضبط فني بإحدى شركات توزيع الكهرباء، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، لقيامه بالتلاعب في الأجزاء الداخلية للعدادات الكهربائية بما يمنع احتساب الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء عمرو محسب، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أن المتهم كان يستخدم أدوات ومعدات خاصة لفك وتركيب العدادات وإجراء تعديلات داخلية بها.

18 واقعة تلاعب بعدادات الكهرباء للمشتركين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطه وبحوزته حقيبة بداخلها أدوات فك وتركيب وأسلاك كهربائية، وبمواجهته أمام العميد إسلام عبد العال رئيس قسم التحريات، اعترف بارتكاب 18 واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وكذلك المشتركين المخالفين.