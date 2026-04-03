يسرا وليلى علوي تغنيان في حفل زفاف حفيدة عبدالمنعم عمارة

كتب : منى الموجي

05:44 م 03/04/2026

صورة نشرتها إلهام شاهين من حفل زفاف حفيدة عبدالمنع

نشرت النجمة إلهام شاهين، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو من حفل زفاف حفيدة عبدالمنعم عمارة، وزير الشباب والرياضة الأسبق.

يسرا تغني وترقص مع حفيدة عبدالمنعم عمارة على أغنية 3 دقات

وظهرت الصديقات الثلاثة إلهام والنجمتين يسرا وليلى علوي تشاركن العريس والعروس الغناء والرقص على أنغام أغنية 3 دقات التي قدمتها الثانية بالاشتراك مع الفنان أبو قبل 8 أعوام تقريبا لـ مهرجان الجونة السينمائي، وباتت واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة بالمهرجان، خاصة بعد تحقيقها نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

إلهام نشرت أيضا صورًا من حفل الزفاف، وعلقت موجهة التهنئة لـ عبدالمنعم عمارة وزوجته وللعروسين: "مبروك حفل زفاف علي ومنة حفيدة معالي وزير الشباب والرياضة الأسبق ومحافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة وزوجته كاميليا.. ربنا يسعدهم ويفرحكم بولادهم".

تفاصيل أغنية 3 دقات

جدير بالذكر أن أغنية 3 دقات تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وشهدت مشاركة عدد كبير من الفنانين، بينهم: شيرين رضا، تامر حبيب، سلمى أبو ضيف، نبيل عيسى، أحمد مالك، جميلة عوض، أحمد داش، عزت أبو عوف، مها أبو عوف، عمر السعيد، المخرج عمرو سلامة، إخراج مريم أبو عوف، وكتب كلماتها أبو بالاشتراك مع تامر حبيب، ألحان أبو.

