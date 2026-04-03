أُصيبت طفلة وشاب، اليوم الجمعة، بلدغتي عقرب سام في نطاق مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، في واقعتين منفصلتين، انتهتا بنقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وسط متابعة طبية لحالتيهما.

إخطار أمني وتحديد الحالتين

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول حالتين مصابتين جراء لدغات العقارب إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وتبين أن الحالة الأولى للطفلة رحمة صبرة حمدي، عامين، بعد تعرضها للدغة عقرب سام داخل منزلها بقرية الأمل، فيما أُصيب يوسف مهدي أحمد، 35 عامًا، بلدغة عقرب سام أثناء وجوده بمزرعة في قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة.

مصل وملاحظة داخل المستشفى

جرى التعامل مع الحالتين داخل مستشفى الفرافرة المركزي عبر تقديم الرعاية العاجلة وحقنهما بالمصل المضاد لسموم لدغات العقارب، مع وضعهما تحت الملاحظة الطبية، للتأكد من استقرار المؤشرات الحيوية ومنع أي مضاعفات محتملة، خاصة مع تكرار هذا النوع من الإصابات في الوادي الجديد والمناطق الصحراوية المحيطة بمركز الفرافرة.