قال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري إبراهيم ذو الفقار، إن منظومة الدفاع الجوي الإيرانية أصابت ودمرت طائرة مقاتلة أمريكية معادية في أجواء وسط إيران.

وأضاف المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، في كلمة مصورة اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية تمكنت من تحطم مقاتلة أمريكية معادية، في وسط أجواء إيران ولا تزال عمليات البحث مستمرة.

وأشار المتحدث العسكري، إلى أنهم استهدفوا مراكز تمركز القوات والشركات الصناعية العسكرية الداعمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غرب تل أبيب وميناء إيلات.

وأوضح المتحدث الإيراني، أن القوات الإيرانية في الموجة الـ92 من عملية الوعد الصادق 4، دمرت أنظمة الرادار والمعدات البحرية الأمريكية في المنطقة والأراضي المحتلة باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة هجومية.

وأكد المتحدث العسكري، أنه تم استهداف قاعدة رامات دافيد الجوية بصاروخ باليستي، مضيفًا: "أسقطنا عدة صواريخ كروز في المناطق الوسطى والغربية وطائرتين مسيرتين جنوب البلاد".

وتابع المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء العسكري: "استهدفنا طائرة معادية جنوب جزيرة قشم حيث سقطت بين جزيرتي هرمز وقشم وغرقت في مياه الخليج".