إعلان

دفاع أحد المتهمين في قضية المخدرات الكبرى يدفع ببطلان الدليل الفني

كتب : مصراوي

07:30 م 02/02/2026 تعديل في 07:53 م
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    بإطلالة جريئة سارة خليقة تتألق في أحدث ظهور لها
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة بإطلالة أنيقة
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة (1)
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة بإطلالة جريئة
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة بشورت جرئ
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة بإطلالة صيفية جرئية
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة بإطلالة شتوية أنيقة
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة بفستان أحمر جرئ
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة بفستان أسود أنيق
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة (1)
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة ومحمد منير
  • عرض 14 صورة
    لقاء سارة خليفة مع مطرب المهرجانات حمو بيكا
  • عرض 14 صورة
    سارة خليفة تخطف الأنظار بإطلالتها الجريئة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحمد عادل

تواصل محكمة جنايات القاهرة الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية المخدرات الكبرى والمتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.

وقدم دفاع المتهم خالد فتحي والشهير بـ"فتحي الأبيض"، حافظة مستندات لهيئة المحكمة، تضمنت أصل قرار محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية بمصادرة العقارات المملوكة لموكلها ووالده، وهي الصادر عنها إذن النيابة العامة المؤرخ في 17 أبريل 2025، مؤكدة أن يد المتهمين مغلولة عن تلك العقارات منذ صدور القرار.

ودفعت المحامية سامية ببطلان صفة المتهمين في إحراز المضبوطات، كما تمسكت ببطلان الدليل الفني بالأوراق، وبطلان إجراءات التحريز، لعدم إرسال جميع الأحراز إلى مصلحة الطب الشرعي للفحص والتحليل، مشيرة إلى أن نتائج الفحص الواردة بالأوراق أثبتت سلبية عدد كبير من العينات..

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد ع عراقي الجنسية، وسامح م مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع فتحي خ مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، وخالد ف مالك مؤسسة مقاولات.
وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بنشاط المنظمة الإجرامي، وشاركا في إدارتها، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة سارة خليفة تولت ضخ الأموال اللازمة، والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قضية المخدرات الكبرى سارة خليفة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار عاجل من الجنايات بشأن سارة خليفة و27 آخرين بقضية المخدرات الكبرى
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنايات بشأن سارة خليفة و27 آخرين بقضية المخدرات الكبرى
أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
فيديو | "رجعت أحب الحياة تاني".. خالد الصاوي يكشف السر وراء خسارة وزنه
زووم

فيديو | "رجعت أحب الحياة تاني".. خالد الصاوي يكشف السر وراء خسارة وزنه
فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب
شئون عربية و دولية

فضيحة في إسرائيل.. القبض على مسؤولين استولوا على ملايين الدولارات وقت حرب
إليسا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. سر اللوك
الموضة

إليسا بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. سر اللوك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027