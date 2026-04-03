رئيسة وزراء إيطاليا تزور الخليج وسط مخاوف بشأن الطاقة

وصلت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى جدة اليوم، وكان في استقبالها بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، سعود بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين.

وقال مسؤول حكومي لوكالة رويترز للأنباء، إن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني توجهت إلى السعودية اليوم الجمعة، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، ‌ستشمل أيضا اجتماعات في قطر والإمارات.

وأوضح المسؤول، أن الزيارة التي تستغرق يومين تهدف إلى إظهار الدعم لشركاء إيطاليا الخليجيين في مواجهة الهجمات الإيرانية، وضمان الحصول على إمدادات الطاقة.

الأولى لزعيم من الاتحاد الأوروبي

وهذه الزيارة هي الأولى لزعيم من الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة منذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير شباط، وسط تزايد المخاوف في روما حيال استمرار تدفقات النفط والغاز.

وقبل الحرب، كان الغاز الطبيعي المسال القطري يغطي نحو 10 بالمئة من إجمالي استهلاك إيطاليا من الغاز، بينما شكل نفط الشرق الأوسط حوالي 12 بالمئة من إجمالي واردات إيطاليا من النفط العام الماضي.

وجرى ‌إبلاغ إيطاليا الأسبوع الماضي، بأن قطر مددت تعليق شحنات الغاز الطبيعي المسال بسبب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز وأنها لن ترسل 10 شحنات بين أبريل، ومنتصف يونيو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ووزير الدولة لشؤون الطاقة لرويترز الشهر الماضي، إن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 بالمئة من طاقة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال.

استلام الغاز المسال

وذكر مصدران مطلعان لرويترز أمس الخميس، أن إيطاليا ستبدأ في استلام الغاز الطبيعي المسال من منشأة جولدن باس في الولايات المتحدة اعتبارا من يونيو، سعيا لتعويض نقص الإمدادات من قطر.

