إنقاذ أحد طياري طائرة F-15 الأمريكية التي سقطت فوق إيران

قال مسؤول أمريكي لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن أحد طياري طائرة إف‑15 الأمريكية التي أُسقطت فوق إيران تم إنقاذه وهو على قيد الحياة، وفق ما نقلته الشبكة، بينما لا تزال جهود البحث عن بقية الطاقم مستمرة

وقال مسؤول أمريكي لشبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، إن طائرة مقاتلة من طراز إف-15 يبدو أنها أُسقطت بواسطة إيران.

وفي وقت سابق، قال مسؤولان أمريكيان، إن طائرة مقاتلة أمريكية تحطمت في جنوب إيران اليوم الجمعة، مشيرين إلى أن هذه أول حالة معروفة لسقوط طائرة أمريكية داخل منطقة معادية في منذ بدء الحرب الإيرانية.

وأوضح المسؤولين الأمريكيين، لصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، أنه لم يتضح مصير طاقم الطائرة، مؤكدين أن المسؤولون الأمريكيون سارعوا إلى إطلاق عملية بحث بالقرب من إيران لإنقاذ الطيارين قبل أن تتمكن طهران من الوصول إلى أي ناجين.