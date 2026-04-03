يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا السبت، عددًا من المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بنها، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل ودعم القطاع الصناعي، إذ يرافقه خلالها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار وعددًا من المسؤولين.

"إعلام الوزراء" يستعرض أبرز أنشطة مدبولي خلال الأسبوع

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة في سياق متصل، عبر إنفوجراف، أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، والتي شملت عددًا من الجولات والاجتماعات المهمة.

فخلال تفقده سوق العبور، أكد رئيس الوزراء تبني الدولة رؤية استباقية لإدارة ملف الأمن الغذائي بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق.

وشدد، خلال مؤتمر صحفي موسع، على اتباع الحكومة سياسة التدرج في اتخاذ القرارات، بهدف عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية.

وأشار مدبولي، خلال لقائه مع قيادات شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر، إلى نجاح وزارة البترول في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في عام 2024 إلى 1.3 مليار دولار حاليًا.

توجيهات بسرعة إعداد تصور متكامل لطرح وحدات سكنية للإيجار

كلف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد تصور تنفيذي متكامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للفئات المستهدفة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.

وعلى صعيد إدارة الأزمات، تابع رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع لجنة الأزمات، آخر مستجدات وتداعيات الحرب، إذ أوصت اللجنة بتعليق العمل بقرارات غلق المحال العامة خلال أعياد الأقباط.

وفي ملف الهجرة، أكد مدبولي، خلال لقائه مديرة المنظمة الدولية للهجرة، أن مصر تتبنى نهجًا شاملًا في التعامل مع قضايا الهجرة، من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب.

مدبولي يتابع مشروعات البترول.. واكتشاف جديد للغاز بالصحراء الغربية

رئيس الوزراء: "هدفنا تخفيف الضغط عن المواطن"

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم.. تعرف عليها