استقبلت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفدًا رفيع المستوى من ممثلي شركة "إدواردز لايف ساينسز" العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والحلول الصحية، وشركة "كابيتال آيز" المتخصصة في السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المستلزمات الطبية المتطورة، مع التركيز على علاج أمراض وصمامات القلب الهيكلية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان، رحبت مي فريد بالحضور، مؤكدةً أن التعاون والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص يمثلان ركيزة أساسية لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الحياة.

الابتكارات التكنولوجية والأساليب الطبية العالمية

وخلال اللقاء، قدمت شركة "إدواردز لايف ساينسز" عرضًا تفصيليًا استعرضت خلاله أحدث الابتكارات التكنولوجية والأساليب الطبية العالمية في تصنيع المستلزمات الطبية المتقدمة، خاصة في مجال علاج أمراض القلب وصمامات القلب، إلى جانب حلول مراقبة العناية المركزة، معربةً عن تطلعها إلى التوسع في السوق المصري باعتباره من الأسواق الواعدة، ومؤكدةً التزامها بتقديم حلول مبتكرة تضع المريض في صدارة أولوياتها.

تطوير حزم الخدمات الطبية المقدمة

ومن جانبها، أوضحت مي فريد أن الهيئة تتبنى سياسة منفتحة نحو تحديث وتطوير حزم الخدمات الطبية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة تلك التي تحقق قيمة مضافة ملموسة وتلبي احتياجات المستفيدين، مشيرةً إلى أن قرارات التغطية التأمينية تستند إلى الأدلة العلمية والتقييمات الدقيقة، مع الاعتماد على أدوات اقتصاديات الصحة وتقييم التقنيات الصحية، بما يضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمة واستدامة التمويل، وتبني أكثر الحلول التكنولوجية كفاءة وفعالية.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل كل من الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتور أحمد وجيه، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي.

كما حضر من جانب شركة "إدواردز لايف ساينسز" فابيان مانيان، نائب رئيس الشركة لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، و كيفن كريفيكور، المدير التنفيذي لوحدة أعمال صمامات القلب عبر القسطرة للمنطقة، و داريا إيسايفا، مدير وحدة الأعمال الجراحية للمنطقة، وأدهم سالم، مدير الوصول للأسواق والشؤون الحكومية للمنطقة.

ومن جانب شركة "كابيتال آيز"، حضر الدكتور محمود حاتم، المؤسس والمدير التنفيذي، ونهى شعبان، مؤسس مشارك ومطورة الأعمال، ومريم الدبيكي، نائب الرئيس لقطاع الصحة والصيدلة، وزينب حسني، مدير التطوير والعلاقات الحكومية.