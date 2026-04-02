داخل جراج أسفل عقار بمنطقة سراي القبة بحي الزيتون، توجه مئات الشباب الباحثين عن قوت يومهم للعمل في مصنع ملابس، لكن تحول روتين العمل إلى كارثة أودت بحياة 9 منهم وإصابة 17 آخرين.

كانت الوردية على وشك الانتهاء، وأثناء استعداد العمال -أغلبهم من الفتيات- للمغادرة، انطلقت شرارة ماس كهربائي من داخل لوحة الكهرباء الخاصة بالمصنع، وقبل أن يُدرك أحد ما يحدث، تطايرت ألسنة اللهب خارجها.

لحظات واشتعلت النيران في الأقمشة، ما ساهم في سرعة انتشارها في أنحاء المصنع، وباءت كل محاولات العمال للسيطرة عليها بالفشل.

ومع غياب التهوية الكافية والمخرج الوحيد للجراج الذي تحول إلى مصنع ملابس، بدأ الضحايا في التساقط واحدًا تلو الآخر إثر الاختناق، وإصابتهم بحروق بالغة، حتى وصل عددهم إلى 9 بينهم شقيقتان.

وبوصول رجال الحماية المدنية، كثفوا جهودهم خلال 3 ساعات متواصلة لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى الشقق في العقار المكون من 12 طابقًا، إلى أن انتهت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال الحريق.

قرارات النيابة العامة بشأن حريق مصنع الزيتون المحترق

وكان فريق من النيابة قد انتقل إلى موقع حريق مصنع ومخزن ملابس في الدور الأرضي لعقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون بالقاهرة، والذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وصرحت النيابة بدفن ضحايا حريق مصنع ومخزن ملابس بالزيتون، وتسليمهم لذويهم بعد انتهاء الصفة التشريحية.

كما أمرت جهات التحقيق بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة للوقوف على حالة العقار، والتأكد مما إذا وقع ضرر للعقار جراء الحريق من عدمه.

كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع مالك المصنع المحترق بالزيتون.

