أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه سقط مقذوف أطلق من لبنان في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل.

صفارات الإنذار تدوي في محيط قاعدة جوية إسرائيلية

وفي السياق، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في محيط قاعدة سلاح الجو "رمات دافيد" شمال البلاد، كما دوت في مطار حيفا ومعامل تكرير البترول والميناء في مدينة حيفا.

إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل

وأضافت الجبهة الداخلية أن صفارات الإنذار أطلقت في عموم شمال إسرائيل، من بحيرة طبريا وحتى البحر المتوسط، مشيرة إلى أنها شملت أكثر من 300 مدينة وبلدة شمالي البلاد، وذلك إثر هجوم صاروخي من إيران.

هجوم صاروخي إيراني

كما تحدثت عن إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف حيفا وعكا ومناطق واسعة شمالي إسرائيل.

إطلاق أربعة صواريخ من إيران باتجاه حيفا

من جهتها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن أربعة صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه حيفا، بالتزامن مع صواريخ أطلقها حزب الله على الجليل ونهاريا.

إصابة شخص إسرائيلي

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص واحد ووقوع أضرار في نهاريا جراء صواريخ أطلقها حزب الله.