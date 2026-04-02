إعلان

انتشار معدات شفط المياه وسيارات الدفع الرباعي لتسيير حركة المرور

كتب : علاء عمران

04:51 م 02/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    معدات شفط المياه (1)
  • عرض 7 صورة
    معدات شفط المياه (4)
  • عرض 7 صورة
    معدات شفط المياه (5)
  • عرض 7 صورة
    معدات شفط المياه (2)
  • عرض 7 صورة
    معدات شفط المياه (7)
  • عرض 7 صورة
    معدات شفط المياه (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تواجدها الميداني في كافة الشوارع والميادين لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها عدة محافظات، حيث تم نشر قوات المرور والحماية المدنية لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الأمطار من المحاور الرئيسية فوريًا، لضمان سلامة المواطنين وتأمين حياتهم اليومية في ظل التقلبات الجوية الحالية.

أجهزة الأمن

دفعت الوزارة بكافة التجهيزات اللوجيستية اللازمة لمساندة قائدي السيارات على الطرق السريعة والمحاور الحيوية، وشملت هذه الاستعدادات ما يلي:

نشر سيارات الإغاثة المرورية المجهزة للتعامل مع الأعطال الطارئة.

توزيع مركبات الدفع الرباعي والأوناش لرفع أي معوقات مرورية.

استنفار قوات الحماية المدنية لإزالة تجمعات المياه باستخدام معدات الشفط.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة لتجهيز كافة الأطقم والمعدات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار، ومن جانب آخر، واصل رجال المرور تواجدهم المكثف لتنظيم حركة السير ومنع التكدسات في المناطق المتأثرة بتقلبات المناخ.

مواجهة الطقس

لاقي التواجد الفعال لرجال الشرطة في الميدان استحسانًا واسعًا وتقديرًا من المواطنين لجهود الوزارة المتواصلة في سبيل حمايتهم وتأمين حركتهم اليومية خلال مواجهة الطقس المتقلب. في السياق ذاته، يستمر العمل بغرف العمليات لمتابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة وتوجيه القوات لأماكن البلاغات بشكل قاطع وصارم، لضمان انسيابية المرور ومنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن انزلاق السيارات أو تراكم المياه، كما تم التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين في المواقف الطارئة فوريًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معدات شفط المياه وزارة الداخلية الطقس السيئ أمطار شفط مياه الحماية المدنية المرور سيارات إغاثة الطرق الأمن مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

