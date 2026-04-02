كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تواجدها الميداني في كافة الشوارع والميادين لمساعدة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها عدة محافظات، حيث تم نشر قوات المرور والحماية المدنية لتسيير الحركة المرورية ورفع آثار الأمطار من المحاور الرئيسية فوريًا، لضمان سلامة المواطنين وتأمين حياتهم اليومية في ظل التقلبات الجوية الحالية.

أجهزة الأمن

دفعت الوزارة بكافة التجهيزات اللوجيستية اللازمة لمساندة قائدي السيارات على الطرق السريعة والمحاور الحيوية، وشملت هذه الاستعدادات ما يلي:

نشر سيارات الإغاثة المرورية المجهزة للتعامل مع الأعطال الطارئة.

توزيع مركبات الدفع الرباعي والأوناش لرفع أي معوقات مرورية.

استنفار قوات الحماية المدنية لإزالة تجمعات المياه باستخدام معدات الشفط.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع الجهات المعنية المختصة لتجهيز كافة الأطقم والمعدات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار، ومن جانب آخر، واصل رجال المرور تواجدهم المكثف لتنظيم حركة السير ومنع التكدسات في المناطق المتأثرة بتقلبات المناخ.

مواجهة الطقس

لاقي التواجد الفعال لرجال الشرطة في الميدان استحسانًا واسعًا وتقديرًا من المواطنين لجهود الوزارة المتواصلة في سبيل حمايتهم وتأمين حركتهم اليومية خلال مواجهة الطقس المتقلب. في السياق ذاته، يستمر العمل بغرف العمليات لمتابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة وتوجيه القوات لأماكن البلاغات بشكل قاطع وصارم، لضمان انسيابية المرور ومنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن انزلاق السيارات أو تراكم المياه، كما تم التأكيد على استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين في المواقف الطارئة فوريًا.