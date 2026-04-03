فجّرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة إيران إلى "العصر الحجري" موجة عارمة من السخرية والردود الدبلوماسية اللاذعة من طهران، التي استحضرت تاريخها الممتد لآلاف السنين في مواجهة ما وصفته بـ "غطرسة وجهل" الإدارة الأمريكية.

ظريف يفتح النار: "أجدادكم كانوا يتأرجحون بالهراوات"

في هجوم هو الأعنف، شن وزير الخارجية الإيراني السابق جواد ظريف، هجوما حادا على من وصفهم بـ "الأحفاد المتغطرسين" للأوروبيين القدامى، في إشارة صريحة لترامب.

وكتب ظريف، اليوم الجمعة، على حسابه عبر منصة "إكس": "كانت إيران في قلب مهد الحضارة بينما كان أجدادكم في أوروبا (حين لم تكن أمريكا على الخريطة أصلا) لا يزالون في العصر الحجري.. يلونون وجوههم ويتأرجحون بالهراوات. نحن من علمنا العالم النظام والقانون وفنون الحكم، ومن المؤسف أن شيئاً من هذا لم يصل لبعض الأحفاد الجهلة".

"أسطوانة كورش" في مواجهة التهديد

من جانبها، دخلت السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا على خط المواجهة بنبرة تحدٍ قائلة: "عندما كنتم لا تزالون في الكهوف تبحثون عن الأمان، كنا نحن نسجل حقوق الإنسان على 'أسطوانة كورش'"؛ في إشارة للآثار الفارسية التي تعود لـ 2600 عام.

كما ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن حضارتهم تمتد لأكثر من 7000 عام، بينما عمر الولايات المتحدة بالكاد يصل لـ 250 عاما، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

لغة "عنصرية" وإدانات حقوقية

تأتي هذه الردود بعد استخدام ترامب لغة عنيفة بشكل متزايد لوصف الضربات العسكرية ضد إيران، مهددا يوم الأربعاء بقصف البلاد وإعادتها لـ "العصر الحجري حيث ينتمون"، ومحذّرا من أن "الآتي أعظم" إذا لم تتوقف طهران عن ضرباتها الانتقامية.

وقد أثارت هذه التصريحات غضبا حقوقيا واسعا؛ حيث وصفها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بأنها "عنصرية، مُعادية للمسلمين، وتجريد من الإنسانية"، مؤكدا أن التهديد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران يرقى لكونه "جريمة حرب".