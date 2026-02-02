إعلان

قرار قضائي بشأن اتهام إعلامية بسرقة فكرة واسم برنامج يوتيوبر

كتب : أحمد عادل

03:13 م 02/02/2026

المحكمة الاقتصادية

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من اليوتيوبر "م.ع" ضد الإعلامية "م.ع"، في اتهامها بسرقة فكرة برنامج يقدمه الأول على منصة رقمية، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

وكشفت تحقيقات الدعوى المدنية رقم 1761 أن اليوتيوبر"م.ع" المعروف بـ"موسيلفا" هو صاحب فكرة ومبتكر برنامج "على المسرح"، ويقدمه عبر قناته على موقع يوتيوب وتطبيقات أخرى.

وأضاف "م.ع" أن البرنامج كان مصدر رزقه قبل أن يُلقى القبض عليه واتهامه بنشر أخبار كاذبة، وبعد حصوله على حكم بالبراءة فوجئ بتقديم الإعلامية "م.ع" برنامجًا يحمل نفس الاسم والفكرة على إحدى القنوات الفضائية.

المحكمة الاقتصادية اسم برنامج يوتيوبر برنامج على المسرح

