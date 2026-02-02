قرار قضائي بشأن اتهام إعلامية بسرقة فكرة واسم برنامج يوتيوبر

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من اليوتيوبر "م.ع" ضد الإعلامية "م.ع"، في اتهامها بسرقة فكرة برنامج يقدمه الأول على منصة رقمية، إلى جلسة 3 مارس المقبل.

وكشفت تحقيقات الدعوى المدنية رقم 1761 أن اليوتيوبر"م.ع" المعروف بـ"موسيلفا" هو صاحب فكرة ومبتكر برنامج "على المسرح"، ويقدمه عبر قناته على موقع يوتيوب وتطبيقات أخرى.

وأضاف "م.ع" أن البرنامج كان مصدر رزقه قبل أن يُلقى القبض عليه واتهامه بنشر أخبار كاذبة، وبعد حصوله على حكم بالبراءة فوجئ بتقديم الإعلامية "م.ع" برنامجًا يحمل نفس الاسم والفكرة على إحدى القنوات الفضائية.

اقرأ أيضا:

القبض على "مستريح السيارات" و الإنتربول يتولى مهام نقله لمصر

"شنق مراته وطفلته وانتحر".. ماذا حدث في جريمة شقة دمياط؟

"عليها أحكام".. الداخلية تكشف سبب احتجاز فنانة داخل إحدى وحدات المرور