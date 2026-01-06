إعلان

واحدة تلاغي والتانية تخطف.. تفاصيل سقوط عصابة النشالات بالهرم

كتب : صابر المحلاوي

02:52 م 06/01/2026

حبس سيدة ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 سيدات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهن بالاشتراك في سرقة ركاب وسائل المواصلات بالهرم، بعد ضبطهن في واقعة نشل هواتف وأموال المواطنين.
وطلبت النيابة من الأجهزة الأمنية إجراء تحريات موسعة حول الواقعة لتحديد مدى تورط المتهمات في قضايا مشابهة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمات ينتمين لنشاط إجرامي متنوع، حيث اتضح أن إحداهن قامت بالإيهام بالمجني عليهم، بينما تخصصت الثانية في نشل النقود والهواتف المحمولة، مستغلات الزحام داخل وسائل المواصلات.
وأكدت تحريات مباحث مديرية أمن الجيزة تورط المتهمات في استغلال الزحام لسرقة النقود والهواتف المحمولة من الضحايا، قبل أن يتم ضبطهن.
حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق معهن تمهيدًا لإحالة القضية للجهات القضائية المختصة.

النيابة العامة ضبط عصابة النشالات الهرم

