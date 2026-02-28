المشاجرة التي شغلت السوشيال.. تفاصيل خناقة الكلب والساطور بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، من بينهم سيدة ممسكة بكلب، استخدموا خلالها أسلحة بيضاء.

وبالفحص، تبين أن السيدة تعمل مصففة شعر بالخارج، ومحبوسة احتياطيًا على ذمة قضية تعدٍ على شقيق طليقها، وأن الواقعة حدثت بتاريخ 25 من الشهر الجاري بسبب خلافات تتعلق بحضانة طفل.

المشاجرة التي شغلت السوشيال

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر برفقتها في الفيديو، وهو كهربائي له معلومات جنائية، ويقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، كما تم ضبط الكلب المستخدم في الواقعة.

كما جرى ضبط طليقها وصديقه، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء. وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة الخلافات القائمة بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

