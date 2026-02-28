إعلان

مقتل تاجر مخدرات وضبط 660 كيلو سموم في حملة أمنية كبرى ببني سويف |صور

كتب : علاء عمران

11:35 ص 28/02/2026 تعديل في 12:20 م
لقي عنصر جنائي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة خلال حملة أمنية موسعة استهدفت بؤرًا إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بمحافظة بني سويف، فيما تم ضبط قرابة 660 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة.

الداخلية تضرب بيد من حديد

جاءت الحملة بناءً على معلومات وتحريات دقيقة لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، كشفت عن نشاط عناصر إجرامية تخصصت في جلب كميات كبيرة من المخدرات تمهيدًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت القوات أماكن اختباء المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث بادر أحد العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما أسفر عن مصرعه. وتبين أنه محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا "شروع في قتل، واتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح بدون ترخيص".

حملة أمنية موسعة تضرب أوكار الجريمة

كما نجحت القوات في ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي، وبحوزتهم نحو 660 كيلو جرامًا من المواد المخدرة، شملت الحشيش، والآيس (شابو)، والهيدرو، والهيروين، إضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة.

وأسفرت المداهمات عن ضبط 58 قطعة سلاح ناري، بينها 14 بندقية آلية، و21 بندقية خرطوش، و22 فرد خرطوش، وطبنجة، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 73 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

