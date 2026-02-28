واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية والرقابية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 101708 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1012 سائقًا تبين إيجابية 30 حالة تعاطٍ للمواد المخدرة. وفي مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، أسفرت الحملات عن ضبط 567 مخالفة مرورية وفحص 92 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المخدرات، إلى جانب ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 16 حكمًا والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حصاد يوم واحد للداخلية

وفي إطار التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تجاوزت 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة.

كما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم لضبط الجرائم التموينية وحماية المستهلكين، وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 9 أطنان دقيق (أبيض وبلدي مدعم) في المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وذلك لمنع التلاعب بالأسعار أو البيع بأزيد من السعر المقرر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والقضايا المضبوطة.