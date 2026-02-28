إعلان

سلاح أبيض وعصا خشبية.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أثارت الجدل في الدقهلية

كتب : علاء عمران

11:59 ص 28/02/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بالتعدي على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية في محافظة الدقهلية.

تفاصيل مشاجرة أثارت الجدل في الدقهلية

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، إن الواقعة تعود إلى 25 من الشهر الجاري، حين تلقى مركز شرطة السنبلاوين بلاغًا من أحد الأشخاص، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيمًا بدائرة المركز، اتهم فيه شخصين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض وعصا خشبية، بتحريض من شخص ثالث، بسبب خلافات جيرة وقضايا متبادلة بينهم أمام المحاكم.

وبإجراء التحريات، تم تحديد المتهمين وضبطهم. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب تلك الخلافات، وأضافوا أنهم تخلصوا من الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

سلاح أبيض صا خشبية شاجرة أثارت الجدل زارة الداخلية

