فيديو مثير| شاب يعتدي على آخر بأحد شوارع الإسكندرية.. والداخلية تكشف التفاصيل

كتب : علاء عمران

04:29 م 04/01/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على آخر بأحد شوارع محافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه ميكانيكي ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أن ذلك جاء على خلفية خلاف بينه وبين الطرف الآخر حول أسبقية سحب مبلغ مالي من ماكينة الصراف الآلي بالشارع ذاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شوارع الإسكندرية الإسكندرية وزارة الداخلية

