شهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم، افتتاح 9 مساجد بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله ورفع كفاءتها، بما يهيئ الأجواء المناسبة لإقامة الشعائر الدينية.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير المساجد على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن ما يتم من إحلال وتجديد وصيانة للمساجد يعكس حرص الدولة على توفير بيئة إيمانية لائقة بالمواطنين

وشملت المساجد التي تم افتتاحها: مسجد الإيمان بقرية جوادة بمركز مطاي، ومسجد مبارك بعزبة مفتاح حسن بمركز المنيا، ومسجد النور بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، ومسجد الحاج كامل بعزبة سبع بقرية ساقولا بمركز بني مزار، ومسجد التقوى بقرية قصر لملوم بمركز العدوه، ومسجد الشريف بمعصرة سمالوط بمركز سمالوط، إلى جانب مسجد أولاد الشيخ بقرية دمشير، ومسجد الرحمن الرحيم بقرية طوخ الخيل، ومسجد المصطفى بقرية الحوارتة بمركز المنيا.

وأشار إلى أن افتتاح هذه المساجد يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها مديرية أوقاف المنيا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة جاهزية المساجد، والتأكد من توافر كافة سبل الراحة للمصلين، لتعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد داخل المجتمع