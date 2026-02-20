داهمت مأمورية أمنية وكرا لتجارة المخدرات والأسلحة النارية بالغربية، ولقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.

وبيت بالفحص الجنائي أن لديهما معلومات جنائية والحكم عليهما في قضايا "اتجار مخدرات، اتجار بالأسلحة غير المرخصة، سرقة بالإكراه، فرض سيطرة" بمحافظة الغربية.

مأمورية المباحث امتدت لبؤر أخرى أسفرت عن ضبط عددا من المتهمين بحوزتهم 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها بـ77 مليون جنيه و49 قطعة سلاح ناري.