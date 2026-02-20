إعلان

مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالغربية

كتب : مصراوي

01:21 م 20/02/2026

ضبط مواد مخدرة بحوزة عناصر إجرامية

داهمت مأمورية أمنية وكرا لتجارة المخدرات والأسلحة النارية بالغربية، ولقي عنصران إجراميان مصرعهما في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.

وبيت بالفحص الجنائي أن لديهما معلومات جنائية والحكم عليهما في قضايا "اتجار مخدرات، اتجار بالأسلحة غير المرخصة، سرقة بالإكراه، فرض سيطرة" بمحافظة الغربية.

مكياج وقص شعر.. كواليس "فخ" الأب للانتقام من حبيب ابنته بمنشأة القناطر

مأمورية المباحث امتدت لبؤر أخرى أسفرت عن ضبط عددا من المتهمين بحوزتهم 750 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة تقدر قيمتها بـ77 مليون جنيه و49 قطعة سلاح ناري.

تبادل إطلاق نار عناصر غجرامية الغربية مأمورية

من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة