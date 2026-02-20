إعلان

الأمن يكشف خدعة "مغترب الدقهلية" الهارب

كتب : مصراوي

02:46 م 20/02/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن ادعاء شخص بانتحال مجموعة من الأشخاص صفة رجال شرطة واستيقافه والاستيلاء منه على مبالغ مالية دون وجه حق بالدقهلية.

مكياج وقص شعر.. كواليس "فخ" الأب للانتقام من حبيب ابنته بمنشأة القناطر

بالفحص تبين أن المذكور متواجد حالياً خارج البلاد بإحدى الدول منذ قرابة عام، وتبين سابقة اتهامه فى قضية "اتجار بالنقد" خارج نطاق السوق المصرفى قبل مغادرة البلاد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

وزارة الداخلية فيديو مغترب الدقهلية تاجر عملة

