كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن ادعاء شخص بانتحال مجموعة من الأشخاص صفة رجال شرطة واستيقافه والاستيلاء منه على مبالغ مالية دون وجه حق بالدقهلية.

بالفحص تبين أن المذكور متواجد حالياً خارج البلاد بإحدى الدول منذ قرابة عام، وتبين سابقة اتهامه فى قضية "اتجار بالنقد" خارج نطاق السوق المصرفى قبل مغادرة البلاد، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.