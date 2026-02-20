أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بشارع مؤسسة الزكاء بالمرج شمال القاهرة، اليوم الجمعة ونقل المصابون إلى المستشفى للعلاج.

غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام شركة مياه غازية شهيرة بدائرة قسم شرطة المرج. على الفور انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

المصابون السبعة هم كل من: كريم محمد 18 عاما، ياسمين محمد 27 عاما، محمود إبراهيم 33 عاما وابنته مكة 7 أعوام وشقيقها محمد عامان وسعيد راغب 30 عاما وأحمد طارق 26 عاما ونقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج.