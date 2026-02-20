إعلان

تفاصيل مأساة عائلية تحت عجلات سيارتين ميكروباص بالمرج

كتب : محمد شعبان

12:06 م 20/02/2026

حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالمرج

أصيب 7 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بشارع مؤسسة الزكاء بالمرج شمال القاهرة، اليوم الجمعة ونقل المصابون إلى المستشفى للعلاج.

غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام شركة مياه غازية شهيرة بدائرة قسم شرطة المرج. على الفور انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

مكياج وقص شعر.. كواليس "فخ" الأب للانتقام من حبيب ابنته بمنشأة القناطر

المصابون السبعة هم كل من: كريم محمد 18 عاما، ياسمين محمد 27 عاما، محمود إبراهيم 33 عاما وابنته مكة 7 أعوام وشقيقها محمد عامان وسعيد راغب 30 عاما وأحمد طارق 26 عاما ونقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج.

