وزير الخارجية الإيراني: طهران تسعى لإعداد مسودة تفاوضية مع واشنطن

كتب : مصراوي

05:01 م 20/02/2026 تعديل في 05:28 م

عباس عراقجي

طهران - (د ب أ)

أكد وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي، بذل الجهود لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن، في إشارة إلى آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا.

وناقش عراقجي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، آخر مستجدات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكشف عراقجي في معرض حديثه عن آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح بلاده والولايات المتحدة.

من جهته، رحب الوزير بدر عبد العاطي باستمرار العملية الدبلوماسية، لكنه أكد على ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات والتوصل إلى إطار عمل مقبول للأطراف المعنية.

