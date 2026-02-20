ارتفع عدد المصابين باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول مشروب البوظة بقرية المساعيد، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، إلى 77 شخصًا عقب وصول 11 حالة جديدة إلى المستشفيات تعاني من أعراض قيء مستمر وآلام حادة بالبطن وإسهال.

كانت البداية بإصابة 66 شخصًا، بينهم 38 طفلًا أصغرهم يبلغ عامين، بعد تناولهم مشروب البوظة من أحد الباعة بالقرية، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات جرجا العام، وسوهاج العام، والعسيرات المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، وبالفحص وسؤال المصابين أفادوا بتناولهم مشروب البوظة قبل ظهور الأعراض عليهم، فتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج الحالات المصابة بمستشفى جرجا العام، يرافقه كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واللواء أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة جرجا، حيث اطمأن على استقرار الحالة الصحية للمصابين وتلقيهم العلاج.

ووجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بائع المشروب المتسبب في الواقعة، مع إحالة الأمر للنيابة العامة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والباعة الجائلين حفاظًا على صحة المواطنين وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حياتهم.

