24 ساعة لم تتوقف خلالها حملات الداخلية المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن ضبط 111 ألفا و583 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 1211 سائقا تبين إيجابية 41 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

الإدارة العامة للمرور واصلت حملاتها الانضباطية بالطريق الدائرى الإقليمى، وضبطت خلال 24 ساعة 575 خالفة مرورية متنوعة مع فحص 103 سائقين تبين إيجابية 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم والتحفظ على 3 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تجارة العملة

كما أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 14 مليون جنيه.

فيما واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 12 طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).