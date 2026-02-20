بينهم أطفال.. ارتفاع ضحايا "بوظة سوهاج" إلى 77 مصاباً وتحرك عاجل من المحافظ

أنقذ فريق الرمد بمجمع السويس الطبي حياة شاب، بعد اختراق سيخ حديد تجويف العين كاد أن يفقد البصر ويشكل خطرا على حياته.

وكان قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي استقبل شاب 18 عامًا، في الرابعة فجرا مصاب بسيخ معدني أسفل عينه اليسرى، وجرى تجهيز غرفة العمليات الدقيقة، وبعد 10 دقائق لحق به فريق قسم جراحة الرمد بقيادة الطبيب الاستشاري محمد عبدالحميد في استجابة عاجلة تعكس جاهزية الطاقم الطبي للتعامل مع أدق وأخطر الإصابات.

وقاد الدكتور محمد عبد الحميد الفريق الطبي وبسبب سرعة التحرك وكفاءة الفريق، تم التعامل مع الإصابة الدقيقة داخل العين، وسحب السيخ وإنقاذ المصاب من مضاعفات كانت تؤدي إلى فقدان البصر.

وضم فريق جراحة الرمد: الدكتور يوسف أحمد يوسف، اخصائى الرمد، والدكتور أحمد صابر، طبيب مقيم الرمد، وطاقم التمريض: عيد العزيز أحمد، محمود طارق، وطبيب التخدير محمود يس.