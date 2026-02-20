نفذت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل، حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات من عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة، ضمن الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمنظومة النظافة.

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن الحملات أسفرت عن رفع 1060 طنًا من المخلفات، حيث تم رفع نحو 860 طنًا من نفق العشاروة بحي العمرانية، بالإضافة إلى 200 طن من نفق الريس بحي بولاق الدكرور.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات ساهمت في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة، وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بالمناطق المستهدفة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات في الشوارع والأنفاق والمحاور الرئيسية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف أعمال النظافة في كافة الأحياء والمراكز.

وجه الدكتور الأنصاري، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيسي حي العمرانية وبولاق الدكرور، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، مع تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تراكم المخلفات مرة أخرى، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات تؤثر على المظهر الحضاري للمحافظة.