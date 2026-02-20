6 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الحرس الليلة في الدوري.. من هم؟

أرسل نادي الزمالك اليوم الجمعة خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر فيه عن تحفظه على اختيار الحكم حمادة القلاوي لإدارة مباراته المرتقبة أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وأشار النادي في شكواه إلى أن القلاوي سبق أن أدار مواجهة جمعت الزمالك بحرس الحدود في الموسم الماضي، وشهدت وفقاً لرؤية النادي أخطاء تحكيمية، ما يجعل إسناد مباراة جديدة للفريقين إلى الحكم ذاته أمراً غير مناسب من وجهة نظره.

كما تضمنت الشكوى مطالبة صريحة لاتحاد الكرة بتوضيح ملابسات القرارات التحكيمية التي صدرت من الحكم أمين عمر خلال لقاء الأهلي والجونة الذي أقيم أمس ضمن منافسات الدوري، والتي اعتبرها الزمالك أخطاء مؤثرة وواضحة واتسمت بعدم الحياد.

وأكد النادي تمسكه بالحصول على تفسير رسمي بشأن ما جرى في مباراة الأمس، مشيراً إلى أن تكرار مثل هذه الحالات يثير الشكوك حول مدى توافر العدالة والشفافية في مرحلة حاسمة من عمر المسابقة ويعطي انطباعاً بأن البطولة تتجه في مسار واحد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره حرس الحدود في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.