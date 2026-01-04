ضبط صاحب نادٍ صحي استُخدم في أعمال منافية للآداب بالتجمع الخامس

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، واستغلاله في ممارسة أنشطة منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم وبصحبته فتاة داخل النادي، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيق.