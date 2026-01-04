إعلان

ضبط صاحب نادٍ صحي استُخدم في أعمال منافية للآداب بالتجمع الخامس

كتب : علاء عمران

01:04 م 04/01/2026

ضبط تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، واستغلاله في ممارسة أنشطة منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم وبصحبته فتاة داخل النادي، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط صاحب نادٍ صحي أعمال منافية للآداب التجمع الخامس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة
"انتبهوا.. أمريكا عادت".. وزير الدفاع الأمريكي يحذر العالم
قناة مجانية ناقلة.. موعد مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025
تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية