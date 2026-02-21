إعلان

الأردن يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ويؤكد تمسكه بحل الدولتين

كتب : مصراوي

03:57 م 21/02/2026

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

عمّان- (د ب أ)

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم السبت، التصريحات التي أدلى بها سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، والتي قال فيها إنه سيكون مقبولًا أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، إضافة إلى الضفة الغربية.

ورفض الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، فؤاد المجالي، هذه التصريحات العبثية والاستفزازية التي تمثل "انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية، ومساسًا بسيادة دول المنطقة، ومخالفةً صريحةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المجالي قوله إن "الضفة الغربية، وبما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي... إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".

وأكّد أهمية تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن 2803 بدلًا من إصدار تصريحات "عبثية تصعيدية لا مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر".

