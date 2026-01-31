إعلان

وزير خارجية إيران: كل الخيارات حول مضيق هرمز مطروحة عند التصعيد

كتب : مصراوي

02:24 م 31/01/2026

عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني

وكالات

جددت إيران التأكيد على استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة. إلا أنها لوحت أيضاً بكافة الاحتمالات في ردها على أي هجوم أمريكي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "عدة خيارات مطروحة بشأن مضيق هرمز إذا تصاعدت الأحداث". لكنه أوضح في الوقت عينه أن بلاده مستعدة لتبني اتفاق يضمن عدم امتلاك أسلحة نووية ويرفع العقوبات. وقال في منشور على إكس اليوم السبت، أن بلاده على استعداد للتواصل مع دول المنطقة لحماية الأمن والاستقرار.

إلى ذلك، أكد عراقجي الذي زار اسطنبول أمس، أن طهران ترحب بالجهود التركية الساعية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

وكان الوزير الإيراني رأى أنه لا تتوفر حالياً أرضية جدية للتفاوض مع أمريكا. وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن تورك" إن طهران تفضل الحوار والدبلوماسية. كما شدد على ضرورة إزالة أجواء التهديد والضغط قبل أي مفاوضات حقيقية.

إلى ذلك، رأى أن "مسألة تغيير النظام وهم يعيش فيه بعض الناس".

كذلك أوضح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن إيران مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع أمريكا على قدم المساواة، شرط أن يكون التفاوض عادلاً ومنصفاً". لكنه أكد في الوقت عينه أن قدرات بلاده الدفاعية والصاروخية غير قابلة للنقاش.

أتت تلك التصريحات وسط توتر إقليمي غير مسبوق، فيما تسعى تركيا إلى جانب دول عربية أخرى من أجل التهدئة، ومنع أي تصعيد أمريكي على إيران.

